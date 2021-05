Nuoto, Europei Budapest 2021: Quadarella miglior tempo, bene Martinenghi e Detti (Di lunedì 17 maggio 2021) Prima mattinata di Nuoto in vasca senza sorprese agli Europei di Budapest 2021. Subito tanta Italia impegnata nelle batterie di lunedì 17 maggio 2021. A aprire la giornata sono le nuotatrici dei 400 misti femminili, con Ilaria Cusinato che si qualifica alle finali del pomeriggio con il tempo di 4’40?82, mentre Sara Franceschi approfitta dello “scarto” di ben due ungheresi con il crono di 4’44?65 (in finale possono andare solo due atlete per Nazione). Nei 400 stile libero maschili passano il turno Gabriele Detti (3’47?56, terzo tempo) e Marco De Tullio (3’47?81), mentre rimane fuori Matteo Ciampi (3’48?57). SEGUI IL LIVE DI SEMIFINALI E FINALI COME VEDERE LE GARE ITALIANI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER GARA IL MEDAGLIERE Approfitta dello “scarto” ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Prima mattinata diin vasca senza sorprese aglidi. Subito tanta Italia impegnata nelle batterie di lunedì 17 maggio. A aprire la giornata sono le nuotatrici dei 400 misti femminili, con Ilaria Cusinato che si qualifica alle finali del pomeriggio con ildi 4’40?82, mentre Sara Franceschi approfitta dello “scarto” di ben due ungheresi con il crono di 4’44?65 (in finale possono andare solo due atlete per Nazione). Nei 400 stile libero maschili passano il turno Gabriele(3’47?56, terzo) e Marco De Tullio (3’47?81), mentre rimane fuori Matteo Ciampi (3’48?57). SEGUI IL LIVE DI SEMIFINALI E FINALI COME VEDERE LE GARE ITALIANI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER GARA IL MEDAGLIERE Approfitta dello “scarto” ...

