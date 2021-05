«La Casa di Carta 5», è fine delle riprese: «Era una banda e ora è diventata una famiglia» (Di lunedì 17 maggio 2021) L’annuncio è stato dato a «reti unificate», da ogni profilo social che potesse avere a che fare con La Casa di Carta. «Era una banda e ora è diventata una famiglia. La Resistencia siamo tutti noi e non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire», si è letto online, dove Netflix ha comunicato la fine delle riprese. La Casa di Carta, stagione cinque, ha chiuso il proprio set, gli attori sono tornati alla propria quotidianità, consapevoli, tutti, di come la fine sia oggi definitiva. https://twitter.com/NetflixIT/status/1393204525713006594 Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) L’annuncio è stato dato a «reti unificate», da ogni profilo social che potesse avere a che fare con La Casa di Carta. «Era una banda e ora è diventata una famiglia. La Resistencia siamo tutti noi e non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire», si è letto online, dove Netflix ha comunicato la fine delle riprese. La Casa di Carta, stagione cinque, ha chiuso il proprio set, gli attori sono tornati alla propria quotidianità, consapevoli, tutti, di come la fine sia oggi definitiva. https://twitter.com/NetflixIT/status/1393204525713006594

Advertising

femme3000 : Io stanotte ho sognato che la mia casa crollava, la mia zia strega morta da anni mi faceva le carte ed usciva che a… - ClaudioMeazza : RT @ilprofessore87: @daniele19921 E io so l’attore de La casa di carta - maxmassi969 : @Danila0909 @l_honestly È carta conosciuta… quando esce di casa non lo salutano nemmeno i suoi parenti… si vergognano ?????????? - CleonJce : Finché in casa ci sono acqua, caffè e carta igienica, non c'è urgenza di fare la spesa. Per tutte le altre cose ci si arrangia - aleros_acm : @becca22cr7 @CapitanoPaolo90 A Napoli o a Roma senza problemi? Io sarò ottimista ma tu...?? A Torino hai vinto per m… -