Italia-Tunisia: delegazione Fi incontra ambasciatore (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Italia e Tunisia sono legate da un rapporto consolidato nel tempo che, in questa particolare fase storica, deve ancora di più rafforzarsi". Lo ha affermato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione, che questa mattina, insieme a Raffaella Bonsangue, Responsabile Fi per la Cooperazione, ha incontrato l'ambasciatore di Tunisia in Italia, Moez Sinaoui. "Nel corso del cordiale incontro -aggiunge- abbiamo discusso della situazione attuale, anche alla luce delle nuove sfide imminenti, in molti ambiti, che necessitano una sempre più stretta sinergia tra Roma e Tunisi. Il controllo delle frontiere e la lotta all'immigrazione clandestina sono obiettivi chiari e precisi per il nostro Paese.

