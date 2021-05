Inter, Bonolis e la stoccata alla Juventus: “La storia non è cambiata. Mourinho alla Roma? Vi dico la mia” (Di lunedì 17 maggio 2021) Le parole di Paolo Bonolis.Il "Derby d'Italia" tra Juventus ed Inter è sempre un match che fa parlar di sé. Intervistato ai microfoni de "La Domenica Sportiva", Paolo Bonolis - noto conduttore televisivo di fede nerazzurra - ha parlato della partita andata in scena sabato sera all'Allianz Stadium e dello scudetto conquistato dagli uomini di Antonio Conte. Ma non solo; Bonolis si è anche espresso in merito all'approdo sulla panchina della Roma del tecnico portoghese José Mourinho, l'ultimo allenatore che è riuscito nell'impresa di conquistare il "Triplete" alla guida dei nerazzurri. Di seguito, le dichiarazioni dello showman originario di Roma.VIDEO Juventus-Inter, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Le parole di Paolo.Il "Derby d'Italia" traedè sempre un match che fa parlar di sé.vistato ai microfoni de "La Domenica Sportiva", Paolo- noto conduttore televisivo di fede nerazzurra - ha parlato della partita andata in scena sabato sera all'Allianz Stadium e dello scudetto conquistato dagli uomini di Antonio Conte. Ma non solo;si è anche espresso in merito all'approdo sulla panchina delladel tecnico portoghese José, l'ultimo allenatore che è riuscito nell'impresa di conquistare il "Triplete"guida dei nerazzurri. Di seguito, le dichiarazioni dello showman originario di.VIDEO, ...

