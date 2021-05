"Grillo ti vuole uccidere". Sgarbi gela Giletti, lui risponde così: "Sai cosa mi disturba?" | Video (Di lunedì 17 maggio 2021) "Mi disturba molto". Massimo Giletti va sulle tracce di Beppe Grillo per chiedergli conto del figlio Ciro, indagato per violenza sessuale a Tempio Pausania, ma il fondatore del Movimento 5 Stelle fugge, letteralmente, non rispondendo alle domande dell'inviata di Non è l'arena su La7. In studio c'è Vittorio Sgarbi, che fa una riflessione e una provocazione. "Adesso la ragazza è diventata la dominatrice", domanda perplesso Giletti, riferendosi ai verbali di Ciro e dei suoi amici coinvolti nel presunto stupro di gruppo. "Innanzitutto in questa storia è uscita la droga - sottolinea il parlamentare e sindaco di Sutri -, elemento sempre negativo che altera la percezione dei rapporti. C'è poi la prepotenza maschile di pensare che la donna vuole la tua ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) "Mimolto". Massimova sulle tracce di Beppeper chiedergli conto del figlio Ciro, indagato per violenza sessuale a Tempio Pausania, ma il fondatore del Movimento 5 Stelle fugge, letteralmente, nonndo alle domande dell'inviata di Non è l'arena su La7. In studio c'è Vittorio, che fa una riflessione e una provocazione. "Adesso la ragazza è diventata la dominatrice", domanda perplesso, riferendosi ai verbali di Ciro e dei suoi amici coinvolti nel presunto stupro di gruppo. "Innanzitutto in questa storia è uscita la droga - sottolinea il parlamentare e sindaco di Sutri -, elemento sempre negativo che altera la percezione dei rapporti. C'è poi la prepotenza maschile di pensare che la donnala tua ...

