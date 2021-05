Denise Pipitone | emergono nuovi dettagli sul sequestro della bimba | l' ipotesi dell' ex Pm Angioni

(Di lunedì 17 maggio 2021) Continua ad arricchirsi il caso di, lascomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Importante è la testimonianza di BattistaChiave, definito il testimone chiave'intera vicenda.suldi: l'idea'ex Pm MariaIl presunto testimone oculare si chiama BattistaChiave, era sordomuto e ai tempi era stato già ascoltato dagli inquirenti, ma la sua testimonianza fu definita non attendibile. Oggi grazie aiinterpreti di «Chi l'ha Visto?», si sta seguendo una nuova pista: la bambina sarebbe stata portata via su una moto. Anche l'ex pm ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

A 'La vita in diretta', il programma di approfondimento pomeridiano di Rai Uno condotto dal giornalista Alberto Matano, nuove importanti testimonianze sul caso di, la bambina scomparsa da Mazzara del Vallo il primo settembre 2004. Da mesi ormai il caso della scomparsa diè sotto i riflettori, dopo che una ragazza molto ...Pi persone hanno collaborato al sequestro di. A parlare a Mattino 5, intervistata da Federica Panicucci, Maria Angioni, l ex pm che tra il settembre 2004 e il 2005 ha partecipato all inchiesta relativa alla bimba scomparsa a ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...L'ex pm Angioni ha parlato del caso di Denise Pipitone in collegamento con Mattino Cinque, fornendo nuovi dettagli sulla scomparsa della piccola.