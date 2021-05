Coprifuoco, la decisione ufficiale: slittamento alle 23, poi la cancellazione definitiva, ecco da quando (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ iniziata alle 16.00 la cabina di regia che dovrà decidere le nuove misure sul fronte Coronavirus in Italia. Riaperture ma anche matrimoni fino alla decisione se riaprire o meno i centri commerciali nel weekend. Al vertice di Palazzo Chigi stanno partecipando il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Premier Draghi e tutte le rappresentanze del Governo. Una grande novità riguarda il Coprifuoco. Leggi anche: Cabina di regia, tutte le decisioni: «Coprifuoco subito alle 23 poi via dal 21 giugno», matrimoni, ristoranti, palestre, segui la diretta LIVE Il Coprifuoco: gli orari La road map è stata approvata all’unanimità. La questione Coprifuoco è stata affrontata, e molte sono le novità a riguardo. Il Coprifuoco è stato, infatti, spostato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ iniziata16.00 la cabina di regia che dovrà decidere le nuove misure sul fronte Coronavirus in Italia. Riaperture ma anche matrimoni fino allase riaprire o meno i centri commerciali nel weekend. Al vertice di Palazzo Chigi stanno partecipando il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Premier Draghi e tutte le rappresentanze del Governo. Una grande novità riguarda il. Leggi anche: Cabina di regia, tutte le decisioni: «subito23 poi via dal 21 giugno», matrimoni, ristoranti, palestre, segui la diretta LIVE Il: gli orari La road map è stata approvata all’unanimità. La questioneè stata affrontata, e molte sono le novità a riguardo. Ilè stato, infatti, spostato ...

