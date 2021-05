Coprifuoco, Crisanti: "Io sempre coerente su no al rischio" (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - Si arricchisce - con aperture anche dai più rigoristi - il fronte di chi vede possibile superare il Coprifuoco. "Io non mi esprimo sulla micro-gestione, sulla singola misura del Coprifuoco, ma faccio un discorso generale e posso dire solo una cosa: sono coerentemente avverso al rischio degli altri e mio". Il virologo Andrea Crisanti resta "coerente", spiega all'Adnkronos Salute, mentre nel Paese continua il dibattito su quando e come allentare le misure anti-Covid. "Se mi sento smentito dai numeri di Covid in discesa? A parte che occorre aspettare ancora un po' per una valutazione su numeri ed effetti riaperture, non è che si ha ragione o torto a seconda della previsione. Stiamo prendendo misure di sanità pubblica: se anche i numeri mi smentissero, avrei avuto ragione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - Si arricchisce - con aperture anche dai più rigoristi - il fronte di chi vede possibile superare il. "Io non mi esprimo sulla micro-gestione, sulla singola misura del, ma faccio un discorso generale e posso dire solo una cosa: sonomente avverso aldegli altri e mio". Il virologo Andrearesta "", spiega all'Adnkronos Salute, mentre nel Paese continua il dibattito su quando e come allentare le misure anti-Covid. "Se mi sento smentito dai numeri di Covid in discesa? A parte che occorre aspettare ancora un po' per una valutazione su numeri ed effetti riaperture, non è che si ha ragione o torto a seconda della previsione. Stiamo prendendo misure di sanità pubblica: se anche i numeri mi smentissero, avrei avuto ragione ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Crisanti Coprifuoco, da lunedì 24 slitterà alle 23 o a mezzanotte ... il posticipo del coprifuoco, alle 23 o più probabilmente a mezzanotte, a partire dal 24 di maggio, ... Apre alla possibilità di togliere le mascherine all'aperto Andrea Crisanti, secondo il quale una ...

Da oggi Italia quasi tutta gialla, oggi cabina di regia: si tratta sul coprifuoco ... il posticipo del coprifuoco, alle 23 o più probabilmente a mezzanotte, a partire dal 24 di maggio, ... Apre alla possibilità di togliere le mascherine all'aperto Andrea Crisanti, secondo il quale una ...

