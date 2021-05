Conti in rosso: la serie A prende tempo ma rischia il default (Di lunedì 17 maggio 2021) Una toppa. Anzi, un compromesso che concede tempo ma non risolve la questione costi del calcio italiano, a grandi passi verso il default. La federcalcio per ora trova una sintesi tra le posizioni dei club in bolletta e dell’Assocalciatori sul differimento del pagamento dello stipendio di maggio ai calciatori di serie A. Una misura per andare incontro alla richiesta di aiuto delle società: il saldo di marzo avverrà entro fine giugno, un passaggio comunque necessario per l’iscrizione al prossimo campionato. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 17 maggio 2021) Una toppa. Anzi, un compromesso che concedema non risolve la questione costi del calcio italiano, a grandi passi verso il. La federcalcio per ora trova una sintesi tra le posizioni dei club in bolletta e dell’Assocalciatori sul differimento del pagamento dello stipendio di maggio ai calciatori diA. Una misura per andare incontro alla richiesta di aiuto delle società: il saldo di marzo avverrà entro fine giugno, un passaggio comunque necessario per l’iscrizione al prossimo campionato. …nua L'articolo proviene da il manifesto.

