Clubhouse per Android anche in Italia: questione di giorni (Di lunedì 17 maggio 2021) Clubhouse su Android arriva prima del previsto. Dopo il lancio negli USA, ora tocca al resto del mondo. Ecco quando dovrebbe sbarcare in Italia. La popolare app solo audio si prepara allo sbarco su Android a livello globale (unsplash.com)Il social network solo audio Clubhouse ha ufficialmente annunciato il lancio mondiale della sua versione per Android. Dopo l'esordio negli USA nella prima decade di maggio, ora la app sarà disponibile al di fuori dell'universo Apple anche nel resto del mondo. Si tratta di una release sempre graduale ma molto più veloce di quanto ci si aspettasse. La notizia è apparsa nella tarda sera di domenica 16 maggio sul profilo Twitter della start-up e contiene anche i dettagli dell'uscita nelle varie nazioni.

