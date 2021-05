Calciomercato Inter: lo stipendio di Vidal è un problema per le casse nerazzurre (Di lunedì 17 maggio 2021) Potrebbe finire dopo appena una stagione l’avventura di Arturo Vidal all’Inter. Il contratto del cileno è pesante e i nerazzurri hanno bisogno di tagliare Una stagione parecchio altalenante quella di Arturo Vidal all’Inter. Un’annata segnata da parecchi errori, problemi fisici e una sola gioia in campionato, il gol alla sua ex squadra, la Juventus. L’Inter ha bisogno di risparmiare e il contratto di Vidal è ovviamente un ingaggio pesante. Il cileno guadagna 6.5 milioni l’anno e avrebbe un altro anno di contratto, per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società neo campione d’Italia cercherà di fare capire all’ex Barcellona che l’idea è quella di salutarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Potrebbe finire dopo appena una stagione l’avventura di Arturoall’. Il contratto del cileno è pesante e i nerazzurri hanno bisogno di tagliare Una stagione parecchio altalenante quella di Arturoall’. Un’annata segnata da parecchi errori, problemi fisici e una sola gioia in campionato, il gol alla sua ex squadra, la Juventus. L’ha bisogno di risparmiare e il contratto diè ovviamente un ingaggio pesante. Il cileno guadagna 6.5 milioni l’anno e avrebbe un altro anno di contratto, per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società neo campione d’Italia cercherà di fare capire all’ex Barcellona che l’idea è quella di salutarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

