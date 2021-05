Avanti Un Altro, un ritorno inaspettato in studio: Bonolis decide di lasciare (Di lunedì 17 maggio 2021) Un gran ritorno negli studi della Mediaset fa sognare i fan in grande. La reazione del conduttore, però spiazza tutti. Da quando il “contenitore” di Avanti Un Altro è andato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 maggio 2021) Un grannegli studi della Mediaset fa sognare i fan in grande. La reazione del conduttore, però spiazza tutti. Da quando il “contenitore” diUnè andato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - _imsarax : @tellmeaboutme_ Martina si va avanti tra un mbd e l’altro ? - la_rossonera : Chi è causa del suo mal pianga sè stesso, biscotti e biscottoni fanno sempre male nel mondo calcistico, ma se la st… - francamenteeo : ma c’è davvero gente che guarda avanti un altro? -