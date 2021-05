Advertising

wolf2lone : @Emanuel96537037 @massimozampini Trovati una buona osteria quella che frequenti ti da' bere pessimo aceto, ma vergognatevi piuttosto. - luciferdeckerrr : i miei compagni di classe (ovviamente minorenni) ieri sera sono andati in un bar a bere fino all'una di notte, la p…

I controlli della polizia nell'ultimo fine settimana di zona arancione. Nel fine settimana è proseguita l'intensificazione dei controlli da parte della polizia con la finalità di prevenire e ...Grumo Appula - Tutti insieme appassionatamente, per giocare a carte ebirra in barba alle norme anti contagio. In sette sono stati sanzionati dai carabinieri della ... i militari si sonodi ...Trovati a bere all’interno del locale: chiuso per 5 giorni un bar di Budoni Continua la vaccinazione a La Maddalena anche per chi ha saltato il turno Santa Teresa in festa per i 100 anni di nonna Gavi ...eri, durante le verifiche in un bar di Budoni la polizia ha constatato la presenza all'interno di diverse persone intente a consumare bevande.