Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Parma (Di domenica 16 maggio 2021) Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Parma in programma stasera alle 18 al "Tardini". Assenti i lungodegenti Magnanelli e Romagna, ecco la lista completa: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Lopez, Djuricic, Obiang, Traoré, Bourabia, Locatelli. Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Defrel. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

