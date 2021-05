Raid su Gaza | una strage di bambini Hamas lancia 3000 razzi su Israele Netanyahu | ' L' operazione va avanti'

Advertising

repubblica : Pioggia di razzi su Tel Aviv, Israele reagisce con nuovi raid aerei: due edifici distrutti in centro a Gaza City. N… - fattoquotidiano : Gaza, le bombe di Israele sfiorano l’Agenzia Onu per i rifugiati. Nella notte 150 razzi nella Striscia. Al Jazeera:… - sole24ore : Gaza: raid israeliani abbattono la torre che ospita al Jazeera - Video - merlino53 : RT @michelegiorgio2: Sono ripresi intensi i raid aerei israeliani su Gaza. Forti esplosioni. I morti palestinesi sono aumentati a 197 (58 b… - ValerioMinnella : RT @michelegiorgio2: Sono ripresi intensi i raid aerei israeliani su Gaza. Forti esplosioni. I morti palestinesi sono aumentati a 197 (58 b… -

Pesantissimo il bilancio di un'altra giornata di conflitto tra israeliani e palestinesi. 192 le vittime, di cui 58 bambini. Netanyahu avverte: 'L'operazione richiederà tempo' e assicura 'abbiamo ...Spread the love NEW YORK. 'Abbiamo il sostegno americano e lo usiamo. L'operazione militare aprosegue': il premier israeliano Benjamin Natanyahu lo ribadisce ai giornalisti all'indomani della telefonata con Joe Biden. Il presidente americano, in realtà, sabato sera ha parlato per la ...Guerra Israele, ultime notizie: pioggia di razzi da Gaza, raid ingenti sulla Striscia. Onu “cessate subito il fuoco”: Hamas “oggi 33 morti tra civili” ...Gaza - "Bombardare la sede dei media è stata un'azione legittima". Questa la versione ufficiale di Tel Aviv. Ma tornando alla cronaca, dal giornalista e fo ...