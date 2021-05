Nel Lazio Open day per vaccinare i maturandi (Di domenica 16 maggio 2021) “Da diversi mesi stavamo chiedendo alla regione Lazio, e in particolare all’assessorato alla Sanità di fare screening ai ragazzi delle scuole superiori e abbiamo chiesto anche di far vaccinare i maturandi”. Lo ha detto il presidente dell’associazione presidi di Roma e del Lazio Mario Rusconi. In una intervista a Repubblica, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha avanzato l’ipotesi di un Open day nel Lazio per gli studenti che affronteranno la maturità, per far svolgere gli esami in tranquillità. A confermare l’iniziativa è arrivato un tweet del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare a ragazzi e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) “Da diversi mesi stavamo chiedendo alla regione, e in particolare all’assessorato alla Sanità di fare screening ai ragazzi delle scuole superiori e abbiamo chiesto anche di far”. Lo ha detto il presidente dell’associazione presidi di Roma e delMario Rusconi. In una intervista a Repubblica, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha avanzato l’ipotesi di unday nelper gli studenti che affronteranno la maturità, per far svolgere gli esami in tranquillità. A confermare l’iniziativa è arrivato un tweet del presidente della Regione, Nicola Zingaretti: “ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare a ragazzi e ...

