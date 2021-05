Marina Di Guardo: «Quando la vita ti prende a schiaffi» (Di domenica 16 maggio 2021) I cambiamenti non spaventano Marina Di Guardo. La scrittrice (e mamma delle tre Ferragni) che «dagli schiaffi che riceviamo dalla vita possono sempre nascere nuove opportunità» l’ha capito presto. E nell’ultimo anno e mezzo, quello del buio per il mondo intero, l’ha ben tenuto a mente. E ora, con lo sguardo rivolto in avanti, verso quello che verrà, puntando al meglio. Le prossime tappe? Un’estate che sa di ritorno alla vita, un nuovo libro e l’appuntamento – il prossimo luglio – al Festival de Il Libro Possibile, l’appuntamento culturale che da 20 anni celebra la letteratura e l’estate pugliese. Quest’anno, per festeggiare l’importante anniversario, raddoppia: dal 7 al 10 luglio a Polignano a Mare e dal 28 al 31 luglio a Vieste. «È uno degli eventi culturali di piazza più rilevanti e resilienti d’Italia», fa sapere la direttrice Rosella Santoro, «un traguardo particolarmente importante, esito di un cammino pieno di ostacoli ma condotto sempre con grande entusiasmo ed emozione».«È solo incontrando gli altri che si crea empatia», continua Di Guardo, che è appena tornata agli incontri con i lettori in presenza, «Puoi scoprire chi c’è davvero dietro quel libro, e cosa ne è venuto fuori da chi l’ha letto». Leggi su vanityfair (Di domenica 16 maggio 2021) I cambiamenti non spaventano Marina Di Guardo. La scrittrice (e mamma delle tre Ferragni) che «dagli schiaffi che riceviamo dalla vita possono sempre nascere nuove opportunità» l’ha capito presto. E nell’ultimo anno e mezzo, quello del buio per il mondo intero, l’ha ben tenuto a mente. E ora, con lo sguardo rivolto in avanti, verso quello che verrà, puntando al meglio. Le prossime tappe? Un’estate che sa di ritorno alla vita, un nuovo libro e l’appuntamento – il prossimo luglio – al Festival de Il Libro Possibile, l’appuntamento culturale che da 20 anni celebra la letteratura e l’estate pugliese. Quest’anno, per festeggiare l’importante anniversario, raddoppia: dal 7 al 10 luglio a Polignano a Mare e dal 28 al 31 luglio a Vieste. «È uno degli eventi culturali di piazza più rilevanti e resilienti d’Italia», fa sapere la direttrice Rosella Santoro, «un traguardo particolarmente importante, esito di un cammino pieno di ostacoli ma condotto sempre con grande entusiasmo ed emozione».«È solo incontrando gli altri che si crea empatia», continua Di Guardo, che è appena tornata agli incontri con i lettori in presenza, «Puoi scoprire chi c’è davvero dietro quel libro, e cosa ne è venuto fuori da chi l’ha letto».

