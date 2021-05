LIVE Nadal-Djokovic 7-5 1-6 1-0, Finale Internazionali d’Italia in DIRETTA: buon inizio dello spagnolo (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Errore di diritto in uscita dal servizio di Nole. 1-0 Scambio pazzesco vinto da Nadal che piazza il diritto lungolinea decisivo per il game. 40-15 Brutto rovescio di Nole che prova a manovrare da fondocampo. 30-15 Altro recupero con il rovescio per l’iberico sulla smorzata di Nole ma termina lungo. 30-0 Rovescio diagonale vincente di Nadal sulla palla corta del serbo. 15-0 Scappa via la risposta di Nole. inizio TERZO SET 19.13 Intanto meravigliose parole da parte della sindaca di Roma a Sky: Virginia Raggi ha riferito al giornalista Stefano Meloccaro il progetto del tetto sul Centrale del Foro Italico! 19.12 Novak Djokovic risale nel match e ammattisce Rafael Nadal piuttosto falloso nel secondo set: la ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Errore di diritto in uscita dal servizio di Nole. 1-0 Scambio pazzesco vinto dache piazza il diritto lungolinea decisivo per il game. 40-15 Brutto rovescio di Nole che prova a manovrare da fondocampo. 30-15 Altro recupero con il rovescio per l’iberico sulla smorzata di Nole ma termina lungo. 30-0 Rovescio diagonale vincente disulla palla corta del serbo. 15-0 Scappa via la risposta di Nole.TERZO SET 19.13 Intanto meravigliose parole da parte della sindaca di Roma a Sky: Virginia Raggi ha riferito al giornalista Stefano Meloccaro il progetto del tetto sul Centrale del Foro Italico! 19.12 Novakrisale nel match e ammattisce Rafaelpiuttosto falloso nel secondo set: la ...

