Il caso Jebreal-Propaganda Live (Di domenica 16 maggio 2021) Questa volta non ci sentiamo di condividere totalmente la presa di posizione di Rula Jebreal, che venerdì ha declinato l’invito a partecipare alla puntata di Propaganda Live per parlare del conflitto... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 maggio 2021) Questa volta non ci sentiamo di condividere totalmente la presa di posizione di Rula, che venerdì ha declinato l’invito a partecipare alla puntata diper parlare del conflitto...

Advertising

fanpage : Diego Bianchi apre la puntata di #propagandalive con la replica al caso generato dal post di #RulaJebreal. Chiamiam… - LuciaLaVita1 : RT @marco_bragazzi: Si parla solo di @rulajebreal e non del musicista di 'sinistra' che fa lavorare l'amica in nero. - saveriolakadima : @TucciTuccio @rulajebreal @mk_WarAccount @maddalena2471 @MonEleonora @radiosilvana @pvsassone @AndreaMarano11… - emmerrekappa : Sul caso Jebreal vorrei dire che rivorrei programmi come Colpo Grosso che garantivano un’alta percentuale di donne nel programma - Frances22944078 : RT @marco_bragazzi: Si parla solo di @rulajebreal e non del musicista di 'sinistra' che fa lavorare l'amica in nero. -

Ultime Notizie dalla rete : caso Jebreal Il caso Jebreal - Propaganda Live Questo merito riconosciuto alla trasmissione, per , non basta, a sostenere incondizionatamente Diego Bianchi, che ha affrontato la polemica social innescata dalla Jebreal spiegando che le scelte ...

Intervista a Natalia Aspesi, una che dice "sta zitto" agli uomini Quindi ha fatto bene Rula Jebreal?. Ha fatto bene. Per di più, in una trasmissione notoriamente ... In ogni caso, sei contro una pare troppo anche a me, e mi spiace solo che chi sta davanti al video sia ...

Propaganda Live, dopo Rula Jebreal ecco 'caso' Angelini Adnkronos Il caso Jebreal-Propaganda Live Questa volta non ci sentiamo di condividere totalmente la presa di posizione di Rula Jebreal, che venerdì ha declinato l’invito a partecipare alla puntata di Propaganda Live per parlare del conflitto ...

Propaganda Live, dopo Rula Jebreal ecco 'caso' Angelini 'Sì, il lavoro nero è un reato! Poi sarebbe stata ricontatta dalla Finanza che voleva vederci chiaro e che l'ha interrogata sul suo rapporto di lavoro. Su Facebook Angelini aveva raccontato ieri matti ...

Questo merito riconosciuto alla trasmissione, per , non basta, a sostenere incondizionatamente Diego Bianchi, che ha affrontato la polemica social innescata dallaspiegando che le scelte ...Quindi ha fatto bene Rula?. Ha fatto bene. Per di più, in una trasmissione notoriamente ... In ogni, sei contro una pare troppo anche a me, e mi spiace solo che chi sta davanti al video sia ...Questa volta non ci sentiamo di condividere totalmente la presa di posizione di Rula Jebreal, che venerdì ha declinato l’invito a partecipare alla puntata di Propaganda Live per parlare del conflitto ...'Sì, il lavoro nero è un reato! Poi sarebbe stata ricontatta dalla Finanza che voleva vederci chiaro e che l'ha interrogata sul suo rapporto di lavoro. Su Facebook Angelini aveva raccontato ieri matti ...