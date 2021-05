Giulia Stabile, la sua maestra di danza svela: “Ha parlato a 13 anni, la consideravano brutta e poco sveglia” (Di domenica 16 maggio 2021) Raggiunta dall’AdnKronos, la maestra di danza di Giulia Stabile ha raccontato la vera essenza della ballerina che ieri ha trionfato ad Amici 20 conquistando la prima posizione. Ecco le parole di Flaminia Buccellato che fanno assolutamente riflettere. La maestra di danza di Giulia Stabile dopo parla dopo la vittoria di Amici È arrivata ad un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 maggio 2021) Raggiunta dall’AdnKronos, ladidiha raccontato la vera essenza della ballerina che ieri ha trionfato ad Amici 20 conquistando la prima posizione. Ecco le parole di Flaminia Buccellato che fanno assolutamente riflettere. Ladididopo parla dopo la vittoria di Amici È arrivata ad un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

