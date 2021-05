Denise Pipitone, a Domenica Live le dichiarazioni del Maresciallo: “Fummo minacciati” (Di domenica 16 maggio 2021) A Domenica Live le parole dell’ex Maresciallo Francesco Lombardo sul caso Denise Pipitone: le rivelazioni choc sulle indagini. I dettagli sul caso della scomparsa di Denise Pipitone, in questo periodo continuano a riaffiorare giorno per giorno: clamorose dichiarazioni, testimonianze a cui a suo tempo non fu data la giusta rilevanza, intercettazioni e particolari che dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 16 maggio 2021) Ale parole dell’exFrancesco Lombardo sul caso: le rivelazioni choc sulle indagini. I dettagli sul caso della scomparsa di, in questo periodo continuano a riaffiorare giorno per giorno: clamorose, testimonianze a cui a suo tempo non fu data la giusta rilevanza, intercettazioni e particolari che dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

domenicalive : E torniamo a parlare del caso di Mazara del Vallo tra poco a #DomenicaLive. Non spegniamo le luci su Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - danielatulli : @FloraPiachica Guarda se arrivano a giudicare Piera sono da denuncia,già questo sfruculiamento sul perché Denise si… - melodyice_ : @miridesant Quindi se non fosse scomparsa, Denise cresceva con la convinzione che suo padre fosse Pipitone e viceversa -