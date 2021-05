Covid, Locatelli avvisa: «Togliere ora le mascherine? Non se ne parla». E sulle riaperture: «Non hanno fatto salire i contagi» (Di domenica 16 maggio 2021) I segnali sono incoraggianti. Gli ultimi dati parlano di una ripartenza che non s’è accompagnata a un aggravamento della situazione epidemiologica. In un’intervista al Corriere, Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico che, in questi mesi, ha consigliato il governo italiano sulle scelte da prendere per controllare la pandemia del Coronavirus, ha commentato: «L’analisi dei dati indica che le riaperture decise secondo il criterio del “rischio ragionato” non si sono associate a una ripresa della curva epidemica». Cala l’indice Rt ma anche l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. Le vaccinazioni «procedono speditamente» e la pressione sanitaria «si è ridotta» specialmente nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il nodo del coprifuoco Al momento, dunque, «non ci sono segnali ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) I segnali sono incoraggianti. Gli ultimi datino di una ripartenza che non s’è accompagnata a un aggravamento della situazione epidemiologica. In un’intervista al Corriere, Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico che, in questi mesi, ha consigliato il governo italianoscelte da prendere per controllare la pandemia del Coronavirus, ha commentato: «L’analisi dei dati indica che ledecise secondo il criterio del “rischio ragionato” non si sono associate a una ripresa della curva epidemica». Cala l’indice Rt ma anche l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. Le vaccinazioni «procedono speditamente» e la pressione sanitaria «si è ridotta» specialmente nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il nodo del coprifuoco Al momento, dunque, «non ci sono segnali ...

Advertising

chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli: ancora troppo presto per togliere mascherine #covid - bizcommunityit : Covid, Locatelli: 'Dopo le riaperture non ci sono segnali di allerta' | Vaccini, Figliuolo: a giugno oltre 20 milio… - FinarMariasole : RT @chetempochefa: Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che c… - GiovanniRoi : Covid, Locatelli: 'Dopo le riaperture non ci sono segnali di allerta' | Vaccini, Figliuolo: a giugno oltre 20 milio… -