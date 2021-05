Chiara Appendino non ci ripensa: non sarà candidata a sindaco di Torino (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Nessun dubbio, nessun ripensamento, nessuno passo indietro. Chiara Appendino è determinata a non correre per un secondo mandato a sindaco di Torino, ma la conclusione di questa esperienza non significa che abbandonerà la politica. "La tentazione c'è stata. Ma non cambio idea. Non mi ricandido. Nei giorni scorsi mi sono confrontata proprio su questo tema anche con Luigi Di Maio" dice in un'intervista al Corriere della Sera. "Lo scenario è cambiato nelle ultime settimane. Non c'è stato coraggio da parte di quello che doveva essere il nostro naturale alleato, il Pd, scegliendo una strada differente con primarie che, di fatto, hanno escluso il Movimento". Il sindaco uscente affronta anche il tema della nuova maternità che, quando è stata annunciata, ha portato a quella che definisce "una reazione pavloviana". È ... Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Nessun dubbio, nessunmento, nessuno passo indietro. Chiara Appendino è determinata a non correre per un secondo mandato adi, ma la conclusione di questa esperienza non significa che abbandonerà la politica. "La tentazione c'è stata. Ma non cambio idea. Non mi ricandido. Nei giorni scorsi mi sono confrontata proprio su questo tema anche con Luigi Di Maio" dice in un'intervista al Corriere della Sera. "Lo scenario è cambiato nelle ultime settimane. Non c'è stato coraggio da parte di quello che doveva essere il nostro naturale alleato, il Pd, scegliendo una strada differente con primarie che, di fatto, hanno escluso il Movimento". Iluscente affronta anche il tema della nuova maternità che, quando è stata annunciata, ha portato a quella che definisce "una reazione pavloviana". È ...

