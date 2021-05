Benevento, infortunio Depaoli: lussazione alla spalla (Di domenica 16 maggio 2021) Fabio Depaoli è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio durante Benevento-Crotone Pessime notizie per il Benevento, che al 35? dello scontro salvezza contro il Crotone ha dovuto rinunciare a Fabio Depaoli. Il terzino giallorosso, di proprietà della Sampdoria, ha patito una lussazione della spalla destra ed è stato costretto al cambio. Depaoli verrà sottoposto ad accertamenti clinici nel corso delle prossime ore per stabilire l’entità dell’infortunio. A rischio la sfida decisiva per la permanenza in Serie A contro il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Fabioè stato costretto ad abbandonare il campo per undurante-Crotone Pessime notizie per il, che al 35? dello scontro salvezza contro il Crotone ha dovuto rinunciare a Fabio. Il terzino giallorosso, di proprietà della Sampdoria, ha patito unadella spdestra ed è stato costretto al cambio.verrà sottoposto ad accertamenti clinici nel corso delle prossime ore per stabilire l’entità dell’. A rischio la sfida decisiva per la permanenza in Serie A contro il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

