Benevento-Crotone, Cosmi: “In gara fino alla fine. Futuro? Ne riparleremo” (Di domenica 16 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico del Crotone, Serse Cosmi.A margine del match del "Vigorito", il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per analizzare e commentare l'1-1 agguantato al 93' contro il Benevento, quest'ultimo ancora invischiato nella lotta salvezza. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore del club calabrese.L'ANALISI - "Lo ripeto, siamo sempre stati dentro le partite fino all’ultimo minuto, abbiamo perso a La Spezia quando vincevamo 2-1. Abbiamo giocato alla pari con tutti, oggi c’era una situazione quasi impossibile, c’erano tutti i presupposti per mollare. Nessuno avrebbe detto niente di particolare. Il Benevento poteva trasformare le occasioni che ha avuto, ma sono stati decisivi i cambi".SIMY - "È ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico del, Serse.A margine del match del "Vigorito", il tecnico del, Serse, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per analizzare e commentare l'1-1 agguantato al 93' contro il, quest'ultimo ancora invischiato nella lotta salvezza. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore del club calabrese.L'ANALISI - "Lo ripeto, siamo sempre stati dentro le partiteall’ultimo minuto, abbiamo perso a La Spezia quando vincevamo 2-1. Abbiamo giocatopari con tutti, oggi c’era una situazione quasi impossibile, c’erano tutti i presupposti per mollare. Nessuno avrebbe detto niente di particolare. Ilpoteva trasformare le occasioni che ha avuto, ma sono stati decisivi i cambi".SIMY - "È ...

