Ascolti Tv 15 maggio | la finale a sorpresa di Amici fa boom 33 | 5% e travolge Beppe Fiorello in replica Sapiens sul podio davanti ai telefilm

Leggi su tvzoom

(Di domenica 16 maggio 2021)chiude a 6,667 milioni, mentre Io non mi arrendo si ferma 2,253 milioni. Tozzi batte idi Rai2 Calcio, Giro d’Italia, Motomondiale e tennis (con Lorenzo Sonego che a Roma ha battuto Andrej Rublev alla mattina ma poi ha perso la semicon Nole Djokovic alla sera) hanno caratterizzato il day time ma anche il prime time di sabato 15, con Juve-Inter nel preserale e Roma-Lazio sul 209 di Dazn1 by Sky. In prima serata la sfida tra le ammiraglie era ancora quella tra una fiction insu Rai1 – Io non mi arrendo con– e Maria De Filippi con la finalissima disu Canale 5, vinta dalla ballerina Giulia Stabileal fidanzato cantante (e favorito) Sangiovanni. I...