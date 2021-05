Appendino: “Non mi ricandido. Dal Pd poco coraggio, era naturale alleato. Donne e istituzioni? Ancora stereotipi da superare” (Di domenica 16 maggio 2021) “La tentazione c’è stata. Ma non cambio idea. Non mi ricandido. Nei giorni scorsi mi sono confrontata proprio su questo tema anche con Luigi Di Maio“. Così la sindaca M5s di Torino, Chiara Appendino, in un’intervista al Corriere della Sera annuncia la volontà di non candidarsi alle Comunali del prossimo autunno. “Lo scenario è cambiato nelle ultime settimane – aggiunge – Non c’è stato coraggio da parte di quello che doveva essere il nostro naturale alleato, il Pd, scegliendo una strada differente con primarie che, di fatto, hanno escluso il Movimento. A Torino, e non solo”, è la critica rivolta da Appendino al Partito democratico. Qualcuno aveva pensato che l’imminente nuova maternità potesse pesare sulla sua decisione: “Quando l’ho annunciata, una parte della politica ha avuto una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) “La tentazione c’è stata. Ma non cambio idea. Non mi. Nei giorni scorsi mi sono confrontata proprio su questo tema anche con Luigi Di Maio“. Così la sindaca M5s di Torino, Chiara, in un’intervista al Corriere della Sera annuncia la volontà di non candidarsi alle Comunali del prossimo autunno. “Lo scenario è cambiato nelle ultime settimane – aggiunge – Non c’è statoda parte di quello che doveva essere il nostro, il Pd, scegliendo una strada differente con primarie che, di fatto, hanno escluso il Movimento. A Torino, e non solo”, è la critica rivolta daal Partito democratico. Qualcuno aveva pensato che l’imminente nuova maternità potesse pesare sulla sua decisione: “Quando l’ho annunciata, una parte della politica ha avuto una ...

