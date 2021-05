Allerta alimentare | ritirati lotti di un noto latte | “Non consumatelo”

Leggi su consumatore

(Di domenica 16 maggio 2021)dal ministero della Salute per un prodotto diffuso nel nostro paese per rischio batterico nel consumo. Gli aggiornamenti. Nuovaper un prodotto venduto anche nel nostro paese per contaminazione batterica. Si tratta di un lotto diin vendita nei supermercati e nei negozi al dettaglio, alimento definito ad alta digeribilità. L'articolo proviene da Consumatore.com.