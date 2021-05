Alessandro Talotti: morto l’ex saltatore in lungo Italiano (Di domenica 16 maggio 2021) Ieri 15 Maggio 2021 è deceduto Alessandro Talotti, uno dei migliori saltatori in alto azzurri di sempre che aveva solo 40 anni e da pochi mesi era diventato padre. Da tempo combatteva contro una malattia importante che non ha lasciato scampo all’atleta. Era un gigante con i suoi 2 metri e 32 di altezza, e aveva partecipato a due Olimpiadi (finalista ad Atene), poi Mondiali, Europei e titoli tricolori. Junuzovic: il campione di atletica è morto a 27 anni Alessandro Talotti: di che malattia soffriva? A fine carriera nel 2015 Talotti si era laureato e faceva il fisioterapista e scoprì di avere un tumore allo stomaco lo stesso giorno in cui la compagna Silvia Stibilj fuoriclasse azzurra del pattinaggio artistico a rotelle aveva saputo di essere incinta: il piccolo Elio è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Ieri 15 Maggio 2021 è deceduto, uno dei migliori saltatori in alto azzurri di sempre che aveva solo 40 anni e da pochi mesi era diventato padre. Da tempo combatteva contro una malattia importante che non ha lasciato scampo all’atleta. Era un gigante con i suoi 2 metri e 32 di altezza, e aveva partecipato a due Olimpiadi (finalista ad Atene), poi Mondiali, Europei e titoli tricolori. Junuzovic: il campione di atletica èa 27 anni: di che malattia soffriva? A fine carriera nel 2015si era laureato e faceva il fisioterapista e scoprì di avere un tumore allo stomaco lo stesso giorno in cui la compagna Silvia Stibilj fuoriclasse azzurra del pattinaggio artistico a rotelle aveva saputo di essere incinta: il piccolo Elio è ...

