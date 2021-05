Aka7even dopo la Finale di Amici 20: “Per me è tutto un sogno”, le prime parole (Di domenica 16 maggio 2021) Aka7even dopo la Finale di Amici 20, ha parlato ai microfoni di Witty: le prime parole del cantante. La Finale di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri sera, sabato 15 maggio, ha ottenuto un successo davvero strabiliante, tanto che gli ascolti sono stati elevatissimi. La puntata è iniziata con la sfida del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 16 maggio 2021)ladi20, ha parlato ai microfoni di Witty: ledel cantante. Ladidi Maria De Filippi andata in onda ieri sera, sabato 15 maggio, ha ottenuto un successo davvero strabiliante, tanto che gli ascolti sono stati elevatissimi. La puntata è iniziata con la sfida del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

WittyTV : 'Non mi aspettavo tutto questo...' Le prime parole di Aka7even subito dopo la Finale di #Amici20 ?? Sentite qui cosa… - AmiciUfficiale : Ecco le dichiarazioni della prof Anna Pettinelli subito dopo l’ingresso in Finale di Aka7Even! #Amici20 - akaemarty1 : RT @Maryyyy53845168: Aka durante la prima puntata scelse il banco di Elodie e come lei è arrivato secondo nel canto. Lui sta già avendo ris… - blogtivvu : #Aka7even, emozioni del cantante dopo la finale di #Amici20: le prime parole #amemici20 - shiorisamah : RE DEL TRASH ANCHE DOPO LA FINALE, CHI COME LUI #Amici20 #aka7even #AKA4President -