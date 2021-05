VACCINO REITHERA IN PANNE. La Corte dei Conti blocca i Fondi Pubblici di Arcuri per Anomalie. Lega e FDI contro Zingaretti per i soldi dal Lazio (Di sabato 15 maggio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Ancora una volta le inchieste di Gospa News hanno colpito nel segno. C’è qualcosa di anomalo nell’operazione finanziaria con cui il governo italiano ha voluto contribuire al VACCINO della scoietà REITHERA. Il 13 gennaio il reportage n. 29 del ciclo WuhanGates mise in luce le “zone d’ombra” proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 15 maggio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News Ancora una volta le inchieste di Gospa News hanno colpito nel segno. C’è qualcosa di anomalo nell’operazione finanziaria con cui il governo italiano ha voluto contribuire aldella scoietà. Il 13 gennaio il reportage n. 29 del ciclo WuhanGates mise in luce le “zone d’ombra” proviene da Database Italia.

ilriformista : Il vaccino ‘italiano’ di ReiThera rischia di non vedere più la luce: per i magistrati contabili il contratto è ille… - Agenzia_Italia : Il vaccino italiano è rimasto senza fondi per la fase 3 - HuffPostItalia : Il vaccino italiano Reithera rischia di non veder mai la luce. Corte Conti blocca i soldi - AugustoMinzolin : RT @FTedeschini: #giustizia. Spero che, dopo la vicenda del blocco dei fondi per la realizzazione del vaccino #Reithera, la riforma prossim… - Paolo_Micheli : Una storia tutta italiana ???? #Reithera #vaccino #COVID19 #salute @notiziae -