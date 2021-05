Tancredi a Verissimo dopo l’eliminazione da Amici, il cantante racconta il supporto ricevuto dal padre: “Orgoglioso di me” (Di sabato 15 maggio 2021) Tancredi ad Amici ha stupito per talento, carisma e una spiccata personalità. Tuttavia il cantante ha visto sfumare anticipatamente i sogni di vittoria, essendo stato eliminato la scorsa puntata nel corso della semifinale. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi può dirsi però più che positivo e il giovane artista è pronto ora a guardare al futuro con ottimismo. Tancredi a Verissimo dopo l’esperienza ad Amici Tancredi è stato uno dei protagonisti dell’edizione di Amici ormai prossima alla conclusione. Stasera infatti viene eletto il nome del vincitore ufficiale, ma il giovane cantante non rientra nel parterre di artisti che potranno godere di questo privilegio. Il ragazzo è stato infatti eliminato nel corso ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 maggio 2021)adha stupito per talento, carisma e una spiccata personalità. Tuttavia ilha visto sfumare anticipatamente i sogni di vittoria, essendo stato eliminato la scorsa puntata nel corso della semifinale. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi può dirsi però più che positivo e il giovane artista è pronto ora a guardare al futuro con ottimismo.l’esperienza adè stato uno dei protagonisti dell’edizione diormai prossima alla conclusione. Stasera infatti viene eletto il nome del vincitore ufficiale, ma il giovanenon rientra nel parterre di artisti che potranno godere di questo privilegio. Il ragazzo è stato infatti eliminato nel corso ...

