Spezia | salvezza storica | i liguri restano in Serie A

(Di sabato 15 maggio 2021) Per lo, al suo primo campionato diA,: inella massima divisione, battuto il Torino. (Gabriele Maltinti/Getty Images)Servivano tre punti e i tre punti sono arrivati alla fine per idello, cheinA anche per il prossimo anno. Infatti, la sfida, un vero e proprio spareggio anticipato, tra iguidati da Vincenzo Italiano e il Torino di Davide Nicola ha visto i granata che hanno sbandato pericolosamente come era avvenuto contro il Milan. Ti potrebbe interessare anche -> ATP Roma: Sonego batte Rublev, in semifinale Djokovic Il Toro, infatti, dopo averne imbarcati sette ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia salvezza

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: pagelleTorino Le pagelle dei protagonisti del match trae Torino, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Saponara FLOP: Bremer VOTI- Zoet 6.5; Ferrer 5.5 ...Sfidadecisiva quella in programma, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, trae TorinoPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al ...Lo Spezia riceve il Torino in un delicato scontro salvezza: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.Per lo Spezia, al suo primo campionato di Serie A, salvezza storica: i liguri restano nella massima divisione, battuto il Torino.