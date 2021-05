Sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid Libro guida per operatori sanitari

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 15 maggio 2021) Unainedita per fronteggiare l’epidemia da19 arricchita da esperienze maturate sul campo per fornire a tutti gliuno strumento dipratico e di facile utilizzo nonché riferimento per l’attività quotidiana. Il, realizzato dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi, Lecce e Taranto con la collaborazione di numerosi esperti del mondo accademico, nelle sue 240 pagine sviluppa e concentra in “pronto uso” le normative in materia dicontestualizzate alla situazione pandemica con approfondimenti tematici sulle pratiche di prevenzione e assistenza, sull’uso e classificazione dei Dispositivi di Protezione individuali. Ilcon una Caffè-Conferenza verrà ...