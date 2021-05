Risultati e classifica Serie A: al Picco in palio la salvezza (Di sabato 15 maggio 2021) Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 37esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 37esima giornata di Serie A che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 maggio: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Si parte con le sfide Spezia-Torino e Genoa-Atalanta, per chiudere con il posticipo Hellas Verona-Bologna Sabato 15 maggio Spezia-Torino 0-0 LIVEGenoa-Atalanta 0-0 LIVE Juventus-Inter h. 18 Roma-Lazio h. 20.45 Domenica 16 maggio Fiorentina-Napoli h. 12.30 Benevento-Crotone h. 15 Udinese-Sampdoria h. 15 Parma-Sassuolo h. 18 Milan-Cagliari h. 20.45 Lunedì 17 maggio Hellas Verona-Bologna h. 20.45 classifica Inter 85 (Campione d’Italia)Atalanta 75 Milan 75Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 37esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 37esima giornata diA che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 maggio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con le sfide Spezia-Torino e Genoa-Atalanta, per chiudere con il posticipo Hellas Verona-Bologna Sabato 15 maggio Spezia-Torino 0-0 LIVEGenoa-Atalanta 0-0 LIVE Juventus-Inter h. 18 Roma-Lazio h. 20.45 Domenica 16 maggio Fiorentina-Napoli h. 12.30 Benevento-Crotone h. 15 Udinese-Sampdoria h. 15 Parma-Sassuolo h. 18 Milan-Cagliari h. 20.45 Lunedì 17 maggio Hellas Verona-Bologna h. 20.45Inter 85 (Campione d’Italia)Atalanta 75 Milan 75Napoli ...

