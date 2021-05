Orgoglio Juventus, Inter battuta 3-2 (Di sabato 15 maggio 2021) Un rigore ed un’espulsione per parte, quattro Interventi del Var e tante emozioni La Juventus di Andrea Pirlo continua restare in corsa nel cammino verso la prossima edizione della Champions League. La formazione bianconera, infatti, ha battuto all’Allianz Stadium nel Derby d’Italia l’Inter campione d’Italia del grande ex Antonio Conte. Tante le emozioni che hanno caratterizzato questa sfida, valida per la trentasettesima e penultima giornata di campionato. Grande protagonista della gara, l’arbitro Calvarese e, soprattutto, il VAR. I primi due gol, infatti, arrivano su aiuto della tecnologia. Al 24? la Juventus passa in vantaggio su calcio di rigore di Cristiano Ronaldo concesso per una trattenuta di Darmian su Chiellini. Dieci minuti più tardi è Lukaku, sempre dal dischetto, a pareggiare, questa volta per un lieve ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 15 maggio 2021) Un rigore ed un’espulsione per parte, quattroventi del Var e tante emozioni Ladi Andrea Pirlo continua restare in corsa nel cammino verso la prossima edizione della Champions League. La formazione bianconera, infatti, ha battuto all’Allianz Stadium nel Derby d’Italia l’campione d’Italia del grande ex Antonio Conte. Tante le emozioni che hanno caratterizzato questa sfida, valida per la trentasettesima e penultima giornata di campionato. Grande protagonista della gara, l’arbitro Calvarese e, soprattutto, il VAR. I primi due gol, infatti, arrivano su aiuto della tecnologia. Al 24? lapassa in vantaggio su calcio di rigore di Cristiano Ronaldo concesso per una trattenuta di Darmian su Chiellini. Dieci minuti più tardi è Lukaku, sempre dal dischetto, a pareggiare, questa volta per un lieve ...

Advertising

Giuseppe7Farina : Finalmente un po' di orgoglio Peccato che sia il 15 maggio Panita stile di vita ???? @juventibus @federicosarica #JuveInter #Juventus - SimoneDagnini : Un arbitraggio delirante, condito da un'espulsione totalmente inesistente, non impedisce alla Juventus di battere l… - pandablackblue : ed ecco il rigore per la juventus. Handa la para ma sulla respinta la mette dentro. Non devono vincere. Forza ragaz… - foncleda : Tiriamo fuori una botta di orgoglio. Forza Ragazzi!! Fino alla fine #JuveInter #Juventus - CarloAl87550029 : @KarlOne71 Ho letto invece. Ma a me le prove di orgoglio non interessano affatto, non tifo #Toro o altre provincial… -