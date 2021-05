Milan: Calhanoglu è sempre più fondamentale (Di sabato 15 maggio 2021) Il Milan ha ritrovato Hakan Calhanoglu. Dopo un breve periodo di difficoltà, il fantasista turco è tornato ad esprimersi a ottimi livelli per la volta finale per un posto in Champions League. Milan: Donnarumma potrebbe firmare un biennale Milan: Calhanoglu rinnoverà il contratto? Arrivato nel 2017 dal Bayer Leverkusen, il centrocampista turco è diventato una pedina fondamentale nel Milan di Stefano Pioli. Nel suo periodo trascorso in Italia, Calhanoglu è cresciuto tatticamente ma anche tecnicamente, riuscendo ad interpretare diversi ruolo del centrocampo. Da esterno sinistro a mezz’ala fino al ruolo in cui riesce ad esprimersi al 100%: il trequartista. Pioli ha cucito le trame di gioco del suo Milan grazie alla qualità del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Ilha ritrovato Hakan. Dopo un breve periodo di difficoltà, il fantasista turco è tornato ad esprimersi a ottimi livelli per la volta finale per un posto in Champions League.: Donnarumma potrebbe firmare un biennalerinnoverà il contratto? Arrivato nel 2017 dal Bayer Leverkusen, il centrocampista turco è diventato una pedinaneldi Stefano Pioli. Nel suo periodo trascorso in Italia,è cresciuto tatticamente ma anche tecnicamente, riuscendo ad interpretare diversi ruolo del centrocampo. Da esterno sinistro a mezz’ala fino al ruolo in cui riesce ad esprimersi al 100%: il trequartista. Pioli ha cucito le trame di gioco del suograzie alla qualità del ...

Advertising

PianetaMilan : - sportli26181512 : Tuttosport - Il Milan stavolta gioca d'anticipo e pensa già ai rinnovi di Romagnoli, Calabria e Kessie: Il Milan no… - AdeNugraha999 : RT @cmdotcom: #Calhanoglu, la #Juve accelera: ecco l'offerta, intesa vicina. e il #Milan... - notizie_milan : Calhanoglu nodo difficile da sciogliere. Ma può esserci un’apertura - igorzornetta : @NiccoloZancan So che non c'entra, ma tanto per rendere meglio: lo stipendio ANNUO di Luana è l'importo GIORNALIERO… -