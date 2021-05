LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: la pista si asciuga a Le Mans, ma i tempi rimangono alti rispetto a ieri (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.24 Marco Bezzecchi si spinge a 1:44.773 con 564 millesimi su Syahrin che continua a spingere. Fernandez terzo a 2.871. 11.23 Syahrin si mette a soli 62 millesimi da Bezzecchi, con il riminese che continua a martellare un record dietro l’atro. Augusto Fernandez torna in scena a sua volta. 11.22 Marco Bezzecchi sembra avere intrapreso il run ideale, ancora un giro con record in ogni settore, e tempo finale di 1:45.275! Syahrin risponde con altri due record! 11.21 Syahrin risponde a Bulega con il record nel T2. Il malese taglia il traguardo con il secondo tempo a 289 millesimi dal riminese. 11.20 Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 prosegue con un record in ogni settore, e si porta fino all’1:46.576 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.24 Marco Bezzecchi si spinge a 1:44.773 con 564 millesimi su Syahrin che continua a spingere. Fernandez terzo a 2.871. 11.23 Syahrin si mette a soli 62 millesimi da Bezzecchi, con il riminese che continua a martellare un record dietro l’atro. Augusto Fernandez torna in scena a sua volta. 11.22 Marco Bezzecchi sembra avere intrapreso il run ideale, ancora un giro con record in ogni settore, e tempo finale di 1:45.275! Syahrin risponde con altri due record! 11.21 Syahrin risponde a Bulega con il record nel T2. Il malese taglia il traguardo con il secondo tempo a 289 millesimi dal riminese. 11.20 Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 prosegue con un record in ogni settore, e si porta fino all’1:46.576 ...

