Ibrahimovic corona un altro sogno | il ginocchio lo assiste

(Di sabato 15 maggio 2021) Zlatanha terminato il suo campionato, non rientrerà neanche a Bergamo all’ultima giornata ma all’Europeo ci sarà. Stamane il campione svedese si è sottoposto al consulto per il problema alsinistro che l’ha costretto a lasciare il campo sullo 0-1 contro la Juventus. L’infortunio c’è, sono stati riscontrati dei problemi alla cartilagine ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ma al momento lala porta Lukaku.... Zlatane Romelu Lukaku . I due bomber, rispettivamente di Milan ed Inter, hanno ... come Zlatan e Romelo si sono contesi laimmaginaria di Re di Milano . I due attaccanti se le sono ...Maldini blocca il sostituto. Milan, col Torino non ci sarà Ibrahimovic. Milan, infortunio meno grave del previsto per Zlatan Ibrahimovic, ma ciò non toglie il fatto che l’ex Manchester United non ci s ...Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto agli esami di rito dopo l’infortunio al ginocchio di ieri sera contro la Juventus. Il calciatore precauzionalmente non si allenerà visto che il ginocchio appare anco ...