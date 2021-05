Gara 2 da dentro o fuori, Jomi: vincere per allungare la serie di finale Scudetto (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’è Gara due di finale Scudetto. E’ una Gara da dentro o fuori per la Jomi Salerno. Domani pomeriggio (domenica 16 maggio) Capitan Napoletano e compagne saranno costrette a fare risultato pieno tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo se vorranno allungare la serie alla “bella” in programma il prossimo 18 maggio. Dall’altra parte ci sarà la Mechanic System Oderzo che, dopo la vittoria ottenuta tra le mura amiche in Gara uno, avrà due risultati su tre a disposizione per chiudere i conti ed aggiudicarsi il titolo tricolore. Domenica alle ore 18:30 (diretta su Eleven Sport) sarà comunque battaglia. La Jomi Salerno deve vincere, la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’èdue di. E’ unadaper laSalerno. Domani pomeriggio (domenica 16 maggio) Capitan Napoletano e compagne saranno costrette a fare risultato pieno tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo se vorrannolaalla “bella” in programma il prossimo 18 maggio. Dall’altra parte ci sarà la Mechanic System Oderzo che, dopo la vittoria ottenuta tra le mura amiche inuno, avrà due risultati su tre a disposizione per chiudere i conti ed aggiudicarsi il titolo tricolore. Domenica alle ore 18:30 (diretta su Eleven Sport) sarà comunque battaglia. LaSalerno deve, la ...

