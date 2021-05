Furto d’arte, chiese e case depredate: recuperati i bottini, saranno riconsegnati (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 16 maggio 2021 alle ore 11:00 due Angeli in marmo policromo dell’altare della navata centrale della Chiesa Madre di Contursi (SA) saranno restituiti al parroco, Don Salvatore Spingi, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili, alla presenza del Sindaco Alfonso Forlenza. Una complessa investigazione condotta dal Nucleo TPC di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea, ha permesso di individuare ventinove persone facenti parte di un’organizzazione criminale con base logistica in Campania, che ricettava beni preziosi rubati da luoghi di culto e istituti religiosi collocati sull’intero territorio nazionale. Le indagini hanno permesso di accertare che la banda era attiva già da molti anni nel settore dell’antiquariato e dei beni ecclesiastici grazie alle specifiche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 16 maggio 2021 alle ore 11:00 due Angeli in marmo policromo dell’altare della navata centrale della Chiesa Madre di Contursi (SA)restituiti al parroco, Don Salvatore Spingi, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili, alla presenza del Sindaco Alfonso Forlenza. Una complessa investigazione condotta dal Nucleo TPC di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea, ha permesso di individuare ventinove persone facenti parte di un’organizzazione criminale con base logistica in Campania, che ricettava beni preziosi rubati da luoghi di culto e istituti religiosi collocati sull’intero territorio nazionale. Le indagini hanno permesso di accertare che la banda era attiva già da molti anni nel settore dell’antiquariato e dei beni ecclesiastici grazie alle specifiche ...

Advertising

anteprima24 : ** #Furto d'arte, #Chiese e #Case depredate: recuperati i bottini, saranno riconsegnati ** - louyri : furto d’arte - vlastabernard : @OlderGf Non è la prima volta che si trasmettono le notizie tendenziose, se non false. Una vergogna a cui va sommat… - offysdr : BUILD YOUR TEAM ?? #SDRMUSEUMNIGHT EDITION ?? SCENARIO: furto di un’importante opera d’arte - gazzettamantova : Bologna, furto di un quadro con motosega: ma è parte di una esibizione artistica A Bologna un sorprendente furto 's… -

Ultime Notizie dalla rete : Furto d’arte "Furto" d'opera d'arte con motosega: la performance al Mambo di Bologna - Italia Agenzia ANSA