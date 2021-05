Fugge in strada per evitare il gavettone alla festa di nozze | Riccardo muore investito a 18 anni

(Di sabato 15 maggio 2021) Dtragedia per una questione di pochi metri . Dal ricevimento dellea un incidentele mortale in un istante, quello che aveva visto allontanarsi dall'area della villa, ...

La villa si trova a pochi metri da unache procede nel verde, via Fossa. A separare l'area privata da quella pubblica, un cancello d'ingresso con passo carraio. Secondo quanto è risultato ...Ciclista investito in centro, la "caccia al pirata" è durata poco. I carabinieri della Compagnia di Cassino hanno incrociato i dati raccolti subito dopo l'incidente con le riprese delle telecamere di ...Dalla festa alla tragedia per una questione di pochi metri. Dal ricevimento delle nozze a un incidente stradale mortale in un istante, quello che aveva visto Riccardo Bellopede ...Ha divelto la recinzione e danneggiato un’auto parcheggiata Incastrato nell’abitacolo dopo l’impatto finale contro il muro ...