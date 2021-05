Ex di Uomini e Donne si candida per il Grande Fratello Vip e attacca Gianni Sperti (Di sabato 15 maggio 2021) Anna Tedesco, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ospite di Whiteissimo, programma in onda su White Radio condotto da Lorenzo Amatulli, ha attaccato Gianni Sperti e si è candidata al GF Vip 6, così come svelano le colleghe di Isa&Chia. Ex di Uomini e Donne attacca Gianni Sperti e si candida al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 15 maggio 2021) Anna Tedesco, ex dama del trono over di, ospite di Whiteissimo, programma in onda su White Radio condotto da Lorenzo Amatulli, hatoe si èta al GF Vip 6, così come svelano le colleghe di Isa&Chia. Ex die sial... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - AnnaLui46773210 : RT @piacereprelemii: farfallone, ti innamori subito, non sei a uomini e donne, bambino, senza palle. E altra merda varia. Lui, però nono… - Annarosamancin1 : RT @piacereprelemii: farfallone, ti innamori subito, non sei a uomini e donne, bambino, senza palle. E altra merda varia. Lui, però nono… -