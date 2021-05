DIRETTA MotoGP | GP Francia LIVE | ricomincia a piovere nelle FP4! Rebus meteo

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Bagnaia sta girando giustamente a lungo. Deve trovare il feeling in vista della delicatissima Q1 delle 14.10. 13.42 Zarco in testa in 1’37?063. 2° Bagnaia a 0.084. 13.40 Il ritorno ai box dei piloti: Everyone back in! Rain is in the air… #FrenchGP pic.twitter.com/zTN5OmldAu —(@) May 15, 2021 13.39 Solo Bagnaia, Zarco e Rabat in pista in questo momento. 13.37 1’37?646 per Miller, Bagnaia 2?4. Ma ora rimoncia acon insistenza. E’ pericoloso rimanere in pista con le soft da asciutto. 13.37 Valentino Rossi per ora se ne resta ai box per non prendere rischi. 13.36 La pioggia leggera si è già interrotta. Bagnaia sta girando con gomme slick, ma è un rischio! 13.35 I piloti rientrano ovviamente ai box per cambiare le gomme. 13.34 Rins ci ...