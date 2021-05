Sono incazzata nera e tutto questo non lo accetterò più, soprattutto lo sciopero di Milano ristorazione (Di venerdì 14 maggio 2021) «Buongiorno a tutt* cari genitor* vi comunichiamo le date delle prossime festività e della fine della scuola, le trovate in allegato». CALENDARIO SCUOLA INFANZIA PDF 2021 «Buongiorno gentili Rappresentant*, dove la trovo la data di fine scuola? Grazie (emoticon scimmietta che si copre gli occhi)». «Ciao, la data la puoi trovare nell’allegato……». «Quale allegato?» (emoticon scimmietta che si copre gli occhi). «Ciao vi lascio il link della webcam del falco pellegrino sul Pirellone». «Ciao a tutt* sapete mica perché non possiamo lasciare il monopattino parcheggiato davanti all’ingresso di scuola? Avete la mail della Preside?». «Sapete niente dello sciopero di Milano ristorazione di lunedì prossimo? Dobbiamo preparare il pranzo al sacco? O i bambini stanno a casa direttamente? L’assessore ha scritto qualcosa? Ma poi scusate scioperano per ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 maggio 2021) «Buongiorno a tutt* cari genitor* vi comunichiamo le date delle prossime festività e della fine della scuola, le trovate in allegato». CALENDARIO SCUOLA INFANZIA PDF 2021 «Buongiorno gentili Rappresentant*, dove la trovo la data di fine scuola? Grazie (emoticon scimmietta che si copre gli occhi)». «Ciao, la data la puoi trovare nell’allegato……». «Quale allegato?» (emoticon scimmietta che si copre gli occhi). «Ciao vi lascio il link della webcam del falco pellegrino sul Pirellone». «Ciao a tutt* sapete mica perché non possiamo lasciare il monopattino parcheggiato davanti all’ingresso di scuola? Avete la mail della Preside?». «Sapete niente dellodidi lunedì prossimo? Dobbiamo preparare il pranzo al sacco? O i bambini stanno a casa direttamente? L’assessore ha scritto qualcosa? Ma poi scusate scioperano per ...

MoseMinaj : RT @vibewithminaj: IO SONO INCAZZATA NERA PEECHE QUESTE COSE NON MI STANNO BENE - vibewithminaj : IO SONO INCAZZATA NERA PEECHE QUESTE COSE NON MI STANNO BENE - likeyhyuck : @jiminienasino la mia jimin è chiaramente incazzata nera mentre jimin tuo è tipo “uuuuh tutto cagato sono” - heyyouitsbi : @zorziloml NO AMO OER NIENTE SONO INCAZZATA COME UNA BISCIA - heyyouitsbi : @heyouitsale amo no SONO INCAZZATA COME UNA LINCE -