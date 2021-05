San Giovanni a Teduccio, stupra 15enne e la minaccia dopo la denuncia (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I fatti sono accaduti a San Giovanni a Teduccio dove una ragazzina di soli 15 anni è stata violentata da un lontano parente. Nonostante il terribile choc, ha comunque trovato la forza di denunciare e far arrestare il suo aguzzino. Le manette però non sono bastate a fermarlo, la giovanissima infatti è stata vittima ancora una volta, insieme alla madre, di terribili minacce di morte che l’uomo rivolgeva loro affinché ritirassero le accuse. Anche la senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, ha espresso la sua solidarietà verso le due donne: “Voglio esprimere la mia vicinanza personale e quella della Commissione Femminicidio alla ragazzina di appena 15 anni di San Giovanni a Teduccio che dopo aver ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I fatti sono accaduti a Sandove una ragazzina di soli 15 anni è stata violentata da un lontano parente. Nonostante il terribile choc, ha comunque trovato la forza dire e far arrestare il suo aguzzino. Le manette però non sono bastate a fermarlo, la giovanissima infatti è stata vittima ancora una volta, insieme alla madre, di terribili minacce di morte che l’uomo rivolgeva loro affinché ritirassero le accuse. Anche la senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, ha espresso la sua solidarietà verso le due donne: “Voglio esprimere la mia vicinanza personale e quella della Commissione Femminicidio alla ragazzina di appena 15 anni di Sancheaver ...

