Salernitana in serie A, ecco quanto chiede Lotito per cedere il club (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ok, il prezzo è giusto. Almeno per Claudio Lotito. Il presidente di Lazio e Salernitana sarà costretto a cedere una delle due squadre e la scelta è ricaduta sul club campano, fresco di promozione in serie A. La norma contro le multiproprietà vieta infatti a un presidente di essere al comando di due club che militano nel medesimo campionato. Una mossa annunciata da tempo. Quello che non era noto era il prezzo richiesto per cedere le quote del sodalizio granata. Lotito avrebbe stimato una prima valutazione che si aggirerebbe intorno ai 71 milioni di euro. A rilanciare l’indiscrezione è SportItalia, secondo cui il presidente potrebbe alla fine accontentarsi di un assegno sui 50 milioni di euro per risolvere il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ok, il prezzo è giusto. Almeno per Claudio. Il presidente di Lazio esarà costretto auna delle due squadre e la scelta è ricaduta sulcampano, fresco di promozione inA. La norma contro le multiproprietà vieta infatti a un presidente di essere al comando di dueche militano nel medesimo campionato. Una mossa annunciata da tempo. Quello che non era noto era il prezzo richiesto perle quote del sodalizio granata.avrebbe stimato una prima valutazione che si aggirerebbe intorno ai 71 milioni di euro. A rilanciare l’indiscrezione è SportItalia, secondo cui il presidente potrebbe alla fine accontentarsi di un assegno sui 50 milioni di euro per risolvere il ...

Advertising

CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LA SALERNITANA PROMOSSA IN SERIE A Decisiva la vittoria 3-0 contro il Pescara #SkySport #SerieB… - OptaPaolo : 3 - La #Salernitana conquista la sua terza promozione in Serie A, dopo quelle del 1997/98 e del 1946/47, e torna a… - anteprima24 : ** #Salernitana in serie A, ecco quanto chiede #Lotito per cedere il club ** - CorSport : #Salernitana, la cena di squadra e la festa dei tifosi in centro -