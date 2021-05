Real Madrid, Courtois: «Speriamo che l’Atletico commetta errori» (Di venerdì 14 maggio 2021) Thibaut Courtois ha parlato della lotta al titolo tra Real Madrid e Atletico Madrid Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, al termine della partita vinta contro il Granada ha parlato ai microfoni di Movistar della lotta al titolo con l’Atletico Madrid. «Dobbiamo continuare a mettere pressione sull’Atletico e sperare che in una di queste due partite commetta errori. Abbiamo una partita difficile a Bilbao e poi vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Thibautha parlato della lotta al titolo trae AtleticoThibaut, portiere del, al termine della partita vinta contro il Granada ha parlato ai microfoni di Movistar della lotta al titolo con. «Dobbiamo continuare a mettere pressione sule sperare che in una di queste due partite. Abbiamo una partita difficile a Bilbao e poi vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

