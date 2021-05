Psg ed Atletico su Fabiàn, De Laurentiis chiede 60 milioni (Di venerdì 14 maggio 2021) Fabiàn Ruiz sta vivendo un momento magico. Il finale di stagione dello spagnolo è stato di altissimo livello. Fabiàn ha ormai preso in mano le redini del gioco del Napoli, mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche e tattiche. Secondo il Corriere dello Sport le sirene del mercato suonano forti su di lui. Il Paris Saint Germain e l’Atletico Madrid sono le squadre maggiormente interessate al centrocampista iberico. ADL potrebbe cederlo, però, solo per una cifra attorno ai sessanta milioni di euro. Il contratto di Fabiàn è in scadenza nel 2023, e questo potrebbe accelerarne la vendita. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021)Ruiz sta vivendo un momento magico. Il finale di stagione dello spagnolo è stato di altissimo livello.ha ormai preso in mano le redini del gioco del Napoli, mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche e tattiche. Secondo il Corriere dello Sport le sirene del mercato suonano forti su di lui. Il Paris Saint Germain e l’Madrid sono le squadre maggiormente interessate al centrocampista iberico. ADL potrebbe cederlo, però, solo per una cifra attorno ai sessantadi euro. Il contratto diè in scadenza nel 2023, e questo potrebbe accelerarne la vendita.

