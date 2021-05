Pallotta: “Commisso, top-3 conferenze stampa mai viste. Non smetto di ridere” (Di venerdì 14 maggio 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si è scagliato in conferenza stampa contro i giornalisti (qui le sue parole). Una conferenza stampa sopra le righe quella del patron della Viola e che ha suscitato l’ilarità di James Pallotta, ex presidente della Roma: “Non riesco a smettere di ridere è nella top 3 delle conferenze stampa mai viste”, ha scritto su Twitter l’italo-americano. I can’t stop laughing Too three press conference ever so far — Jim Pallotta (@jimPallotta13) May 14, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Rocco, presidente della Fiorentina, si è scagliato in conferenzacontro i giornalisti (qui le sue parole). Una conferenzasopra le righe quella del patron della Viola e che ha suscitato l’ilarità di James, ex presidente della Roma: “Non riesco a smettere diè nella top 3 dellemai”, ha scritto su Twitter l’italo-americano. I can’t stop laughing Too three press conference ever so far — Jim(@jim13) May 14, 2021 SportFace.

